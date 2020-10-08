Через год в Петербурге появится новый съезд с КАД

В следующем году петербургская Кольцевая автодорога обзаведется новым съездом на севере города. Пятикилометровая дорога будет иметь две полосы.

Об этом сообщил управляющий многофункционального производственно-логистического комплекса «RAUM Бугры» Илья Арендарь. Как стало известно, планируется, что новый съезд на КАД будет открыт для автомобилистов уже в конце лета 2021 года.

По словам управляющего, строительство прямого сообщения с КАД, с дополнительным выездом на действующую развязку с проспектом Энгельса будет закончено в третьем квартале следующего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на строительство первого этапа Широтной магистрали в Петербурге из федерального бюджета выделят 10 млрд рублей. При благоприятных обстоятельствах строительство начального этапа трассы может завершиться к 2024 году.