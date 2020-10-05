На строительство первого этапа Широтной магистрали в Петербурге из федерального бюджета выделят 10 млрд рублей

На строительство первого этапа Широтной магистрали в Петербурге из федерального бюджета выделят 10 млрд рублей
Появление ШМСД вкупе с ЗСД позволит создать в Петербурге единый транспортный скоростной каркас. Фото: Baltphoto

Первый этап строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), которая также известна под названием Восточный диаметр, представляет собой возведений участка от Западного скоростного диаметра (ЗСД) до Витебского проспекта.

При благоприятных обстоятельствах строительство начального этапа трассы может завершиться к 2024 году. Правительство России намерено вложить в этот проект 10 миллиардов рублей, пишет «Коммерсантъ». При этом общая протяжённость магистрали оценивается в более чем 27 километров, а на реализацию строительство требуется почти 183 млрд рублей.

Планируется, что власти и в дальнейшем будут поддерживать строительство ШМСД финансово. Напомним, что ШМСД возьмет начало возле Благодатной улицы и пройдет по территориям Красногвардейского, Невского, Фрунзенского, Московского и Кировского районов до пересечения КАД с Мурманским шоссе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня, 5 октября, открывается движение по отремонтированной Михайловской дороге.

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