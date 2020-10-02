Движение на отремонтированной Михайловской дороге откроется 5 октября

В Северной столице после проведения ремонтных работ вновь откроется Михайловская дорога.

Транспортные средства смогут снова передвигаться по Михайловской дороге от дороги в Каменку до Заманиловской улицы — движение откроется в ночь на 5 октября.

Стоит отметить, что подрядчик выполнил свои обязательства даже на 10 дней раньше установленных сроков. Напомним, рабочие привели в порядок участок дороги длиной в 1,58 км и площадью 12,5 тысяч квадратных метров. Обновление дорожного полотна было выполнено с применением «зеленых» технологий, а точнее — с помощью инновационного метода холодной регенерации. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Подобный метод является экономичным и экологичным, так как за основу берутся материалы вторичного применения. Основание нового покрытия было выполнено из существующего грунта с добавлением отсева доломита, специальной стабилизирующей добавки и 50% асфальтобетонной крошки. Нижний слой на 100% был сформирован из асфальтобетонной крошки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выбрал подрядчика для экологичного ремонта дорог.