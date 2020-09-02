В Петербурге выбрал подрядчика для экологичного ремонта дорог

В Северной столице выбрали организацию, которая произведет ремонт дорог с помощью метода холодной регенерации.

АО «ПО «Возрождение» отремонтирует дороги на Ленсоветовской дороге и Михайловской дороге от дороги в Каменку до Заманиловской улицы. Сумма работ оценена в 131,02 миллиона рублей. Подрядчик начнет выполнять свои обязанности в рамках соглашения с городом в течение текущего месяца. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отметим, что заявленная технология является «зеленой», так как в работе дорожных служб используются материалы уже задействованные ранее. К примеру, нижний слой нового дорожного покрытия будет сформирован из асфальтобетонной крошки, которую в свою очередь получат из снятого покрытия. Также, важно отметить, что использование данного подхода позволяет существенно экономить денежные средства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт ограничит движение на КАД на участке между Мурманским и Колтушским шоссе.