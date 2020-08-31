Ремонт ограничит движение на КАД на участке между Мурманским и Колтушским шоссе

Дорожные службы в период с 1 по 3 сентября проведут ремонтные работы на мосту через реку Оккервиль. В связи с этим, в эти дни будут введены ограничения по движению транспорта на участке между Колтушским и Мурманским шоссе. Полностью закроются для автомобилистов третья и четвертая полосы. На первой и второй установят максимально допустимую скорость движения — 50 километров в час. Об этом сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

Работы затронут оба направления переправы. С 1 по 2 сентября включительно они состоятся на 49 км внутреннего кольца КАД, а 2 и 3 сентября ремонт затронет 91 км внешнего кольца.

Известно, что на мосту отремонтируют щебеночно-мастичные деформационные швы.

Водителей оповестят о работах с помощью временных дорожных знаков и специальной разметки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти завершается капитальный ремонт дороги вблизи с границей Финляндии.