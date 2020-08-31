Ремонт ограничит движение на КАД на участке между Мурманским и Колтушским шоссе

Ремонт ограничит движение на КАД на участке между Мурманским и Колтушским шоссе
Работы начнутся завтра. Фото: pixabay

Дорожные службы в период с 1 по 3 сентября проведут ремонтные работы на мосту через реку Оккервиль. В связи с этим, в эти дни будут введены ограничения по движению транспорта на участке между Колтушским и Мурманским шоссе. Полностью закроются для автомобилистов третья и четвертая полосы. На первой и второй установят максимально допустимую скорость движения — 50 километров в час. Об этом сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

Работы затронут оба направления переправы. С 1 по 2 сентября включительно они состоятся на 49 км внутреннего кольца КАД, а 2 и 3 сентября ремонт затронет 91 км внешнего кольца.

Известно, что на мосту отремонтируют щебеночно-мастичные деформационные швы.

Водителей оповестят о работах с помощью временных дорожных знаков и специальной разметки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти завершается капитальный ремонт дороги вблизи с границей Финляндии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кад мост ограничение движения ремонт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге заработает «горячая линия» по вопросам школьного питания
ВОЗ поддержала открытие стран после карантина, связанного с коронавирусом
Возле «Купчино» иномарка «забодала» пожарную машину
Студентов и преподавателей ВУЗов обяжут носить защитные маски в новом ...
Свидетель подтвердил, что лично вывел Ефремова с места водителя после ДТП
Попова: в школу нельзя идти даже при малейшем недомогании
В театре «Ленком» рассказали о состоянии госпитализированного Певцова
На проспекте Металлистов такси потеряло бампер после ДТП с легковушкой