В Ленобласти завершается капитальный ремонт дороги вблизи с границей Финляндии

Ремонт 8-километрового участка дороги Выборг — Светогорск, расположенного недалеко от российско-финской границы, близится к завершению.

Дорожные службы раньше назначенных сроков выполнили работы на территории с 40 по 48 километр. Речь идет об основных строительно-монтажных работах. Специалисты подрядной организации произвели переналадку электрических сетей и сетей связи и устроили дорожное полотно. Также, были заменены трубы по пропуску воды и организован водоотвод. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В настоящее время на ремонтируемом участке заложен верхний слой асфальта. Ведутся работы по благоустройству, установке осветительных приборов и павильонов на остановках, а также устройству пешеходного перехода.

Капитальный ремонт производится и на участке с 10 по 24 километр. Подрядчики построят тротуары и установят металлические барьеры для ограждений. Во избежании выхода животных на дорогу, пройдет работа по установке сетчатого ограждения. Также, на участках появятся светофоры, шумовая дорожная разметка и пластиковые сигнальные столбики.

Согласно договоренностям в рамках контракта, завершение работ и ввод в эксплуатацию состоится в 2021 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на набережной реки Фонтанки в створе Бородинской улицы начался капитальный ремонт.