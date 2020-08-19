На набережной реки Фонтанки в створе Бородинской улицы начался капитальный ремонт

Схема объезда для транспортных средств размещена на сайте Государственной административно-технической инспекции. Фото: Baltphoto

Схема объезда для транспортных средств размещена на сайте Государственной административно-технической инспекции. Фото: Baltphoto

На левом берегу Фонтанки в створе Бородинской улицы, на участке длиной в 102 метра начался капитальный ремонт ввиду неудовлетворительного состояния набережной.

Проверка выявила просадку гранитного мощения тротуаров, что является следствием разрушения бутовой кладки. Кроме того, раскрытие швов стало причиной ухудшения водоотвода. В ходе ремонтных работ будет восстановлена дорожная конструкция, улучшена грунтопроницаемость и восстановлена гранитная облицовка стенок.

Капитальный ремонт начался сегодня, 19 августа, и продлится до мая следующего года. Подрядчиком работ является ООО «Строительная компания «Орион плюс», сообщает петербургский комитет по транспорту. На восстановление набережной выделено 175 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ремонт Октябрьской набережной потратят 455 миллионов рублей.