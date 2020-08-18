Октябрьскую набережную в Петербурге отремонтируют за 455 млн рублей

В среду, 19 августа, в Петербурге приступят к ремонту участка Октябрьской набережной. Стоимость работ оценивают в более 455 млн рублей.

Как сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), ремонтные работы будут проводиться на участке набережной от линии Соединительной ж.д. и до проспекта Большевиков. Длина участка составляет 6,6 км, включающем 118 тыс. кв.м. проезжей части и 51 тыс. кв.м. тротуара.

Ремонт выполнит АО «ВАД».

Проведение работ внесет изменения в движение транспорта в период с 19 августа по 10 октября:

с 19 августа по 25 сентября движение будет ограничено по Октябрьской набережной от Финляндского п/п до улицы Крыленко, включая перекрестки;

с 3 по 25 сентября движение будет ограничено по Октябрьской набережной от улицы Крыленко до Народной улицы, включая перекрестки;

с 12 сентября по 10 октября движение будет ограничено по Октябрьской набережной от Народной улицы до проспекта Большевиков, включая перекрестки;

13 сентября движение будет закрыто по Зольной улице у Октябрьской набережной;

20 сентября движение будет закрыто по улице Крыленко у Октябрьской набережной;

с 30 сентября по 2 октября движение будет закрыто по улице Тельмана и улице Новоселов у Октябрьской набережной;

с 3 октября по 14:00 4 октября движение будет закрыто по Народной улице у Октябрьской набережной;

с 9 по 10 октября движение будет закрыто по Паткановской улице у Октябрьской набережной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение в тоннеле дамбы частично перекроют из-за ремонта.