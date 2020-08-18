Движение в тоннеле дамбы частично перекроют из-за ремонта

В автотранспортном тоннеле петербургской дамбы будут проводить ремонтные работы, которые ограничат движение по полосам.

Как сообщили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга, движение по внешнему кольцу будет ограничено с 19 по 20 августа, а также с 24 по 26 августа. А по внутреннему кольцу — с 27 по 28 августа.

Также сообщается, что для вывода и ввода техники тоннель могут полностью перекрыть на непродолжительное время — не более 7-10 минут.

Дирекция КЗС извиняется за временные неудобства и просит автомобилистов быть внимательнее, следить за сообщениями на информационных табло и соблюдать скоростной режим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение на Ладожском мосту ограничат из-за проведения ремонтных работ. Работы проведут в два этапа: с 20:00 18 августа до 6:00 19 августа и с 20:00 19 августа до 6:00 20 августа.