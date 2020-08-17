Движение на Ладожском мосту ограничат из-за проведения ремонтных работ

Движение на Ладожском мосту ограничат из-за проведения ремонтных работ
Ладожский мост. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В течение двух дней на переправе через Неву, на 40 км автомобильной дороги Р-21 «Кола» дорожные службы будут ремонтировать асфальтовое покрытие, что повлияет на движение транспорта.

Работы проведут в два этапа: с 20:00 18 августа до 6:00 19 августа и с 20:00 19 августа до 6:00 20 августа.

В эти периоды времени на мосту ограничат пропускную способность. Две ночи подряд по очереди будет перекрываться одна полоса движения по направлению в сторону Петербурга. Ограничений по направлению в сторону в Мурманска не будет. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. В качестве предупреждений, специалисты установят специальные дорожные знаки и поставят в зоне работ водоналивные барьеры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в районе развязки КАД с Обуховской Обороны перекроют две полосы движения.

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