В районе развязки КАД с Обуховской Обороны перекроют две полосы движения

На участке дороги будут менять деформированные швы.

В районе развязки КАД с проспектом Обуховской Обороны в течение месяца будут перекрыты две полосы движения. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Участок дороги перекроют из-за двух деформированных швов. Третью и четвертые полосы будут недоступны с 19 августа по 5 сентября 2020 года, а первая и вторая с 6 по 20 сентября 2020 года.

«На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч»

— уточнили в учреждении.

За работы возьмется компания «ЕвроТрансСтрой». Они будут проводиться круглосуточно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что возле развязки КАД с Пискаревским проспектом на полгода перекроют одну полосу.