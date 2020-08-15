Возле развязке КАД с Пискаревским проспектом на полгода перекроют одну полосу

Между развязкой Кольцевой автодороги (КАД) с Пискаревским проспектом и трассой Петербург-Матокса в связи с ремонтными работами на шесть месяцев закроют движение по одной из полос.

Об этом в субботу, 15 августа, уведомляет пресс-служба ФКУ «Упрдор «Северо-Запад». Ограничения транспортного движения, вызванные работами по установке шумозащитных экранов, вступят в силу со вторника, 18 августа и будут действовать до 8 февраля следующего года, к этой дате ремонт планируют завершить.

В рамках проводимых работ будут полностью перекрыты полоса безопасности и первая полоса движения. В свою очередь, на второй, третьей и четвертой полосах скоростной режим снизится до 50 километров в час. Информация об ограничении движения будет также выводиться на табло на КАД.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об ограничениях на дорогах Петербурга, которые вступаютт в силу с 15 по 17 августа.