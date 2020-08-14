Петербургских водителей предупредили об ограничениях на дорогах, вводимых с 15 по 17 августа

Государственная административно-техническая инспекция анонсировала закрытие и ограничение движения в различных районах города.

Таким образом, с 15 сентября по 15 октября будет ограничено движение по левобережному тоннелю Литейного моста. В течение 2 месяцев на данном участке пройдут работы по ремонту стен и дороги. Также, в этот же период времени транспорт не сможет передвигаться по Гагаринской улице от улицы Чайковского до улицы Пестеля. На данном участке ремонтные службы благоустроят тротуары. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

С 16 августа по 23 сентября замена дорожного покрытия ограничит движение автомобилистов в несколько этапов по Демонстрационному проезду от Алтайской улицы до улицы Гастелло. Исключения составят перекрестки.

В Шушарах с 17 августа по 30 сентября специалисты займутся установкой шумозащитных экранов. В связи с этим, в данный период времени проезд по Витебскому путепроводу будет ограничен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГАТИ рассказала о предстоящих ограничениях движения в Петербурге.