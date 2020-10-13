Бабушка нижегородского стрелка выжила, но находится в крайне тяжелом состоянии

В настоящее время бабушка стрелявшего находится в крайне тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В настоящее время бабушка стрелявшего находится в крайне тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Бабушка нижегородского стрелка, открывшего огонь по людям и убившего трех человек, успешно прооперирована. Женщина оказалась жива, хотя ранее в СМИ сообщалось о ее смерти от полученных ранений.

Бабушка успешно прооперирована, однако состояние ее врачи оценили как крайне тяжелое. Как сообщил ТАСС, пожилая женщина была ранена в брюшную полость, она потеряла много крови.

Напомним, трагический инцидент произошел в понедельник, 12 октября, в поселке Большеорловское Нижегородской области. Вооруженный ружьем юноша расстрелял несколько человек, в том числе свою бабушку, после чего скрылся в лесу. Трое умерли от ран, пострадали три человека, их госпитализировали.

Местным жителям порекомендовали без надобности не покидать дом, юноша пока не пойман. Следователи возбуди уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в поисках нижегородского стрелка будет задействован авиационный отряд специального назначения Росгвардии. Беспилотные летательные аппараты, которые будут использованы, обладают возможностью тепловизорной съемки.