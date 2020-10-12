Стрелка из Нижегородской области ищут с беспилотниками

В Нижнем Новгороде расстреляли несколько человек. Фото: pixabay

В Нижнем Новгороде расстреляли несколько человек. Фото: pixabay

Росгвардия намерена задействовать беспилотные летательные аппараты, чтобы задержать подозреваемого в убийстве трех человек в Нижегородской области.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Росгвардию, в поисках будет задействован авиационный отряд специального назначения Росгвардии. Беспилотные летательные аппараты, которые будут использованы, обладают возможностью тепловизорной съемки. Они в ближайшее время приступят к мониторингу зоны поиска.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что следователи возбуди уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Трагедия произошла днем в понедельник, 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области. Там вооруженный злоумышленник расстрелял несколько человек. Выжившие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.