В Нижегородской области неизвестный застрелил троих человек на автобусной остановке

Следственные органы СК РФ по Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту убийства двух и более лиц.

Страшная трагедия произошла днем, в понедельник, 12 октября. По версии следствия, в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный злоумышленник расстрелял троих мужчин на остановке и ранил троих женщин. Выжившие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Следователи и криминалисты прибыли на место происшествия для установления всех обстоятельств случившегося. Ведется поиск мужчины, совершившего преступление. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.

ТАСС, с ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщает, что стрелком может быть 18-летний местный житель по имении Даниил. Согласно предварительной информации, перед осуществлением обстрела автобуса, молодой человек убил собственную бабушку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стрелок в Канзас-сити убил четверых человек.