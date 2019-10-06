Стрелок в Канзас-сити убил четверых человек

Неизвестный зашел в одно из заведений города Канзас-сити и открыл стрельбу по посетителям. Его жертвами стали четыре человека, пятеро ранены.

Поздней ночью, 6 октября, вооруженный преступник зашел в один из городских баров Канзас-сити. Оказавшись внутри, злоумышленник открыл огонь по ничего не подозревавшим посетителям заведения.

В результате беспорядочной стрельбы погибли четыре человека. Еще пять посетителей получили ранения разной степени тяжести. По информации телеканал CNN, преступник все еще не пойман.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства трагедии уточняются.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что глухонемой житель Петербурга признался знакомому по СМС, что совершил убийство. Приятель сообщил об этом полиции, которая обнаружила на месте происшествия труп тестя преступника.