Глухонемой петербуржец написал СМС с признанием в убийстве

Глухонемой петербуржец написал СМС с признанием в убийстве
Полиция схватила преступника на улице Партизана Германа. Фото: Google View

Преступник отправил СМС своему знакомому, в котором рассказал о совершенном злодеянии. Злоумышленника задержала полиция.

Инцидент произошел в субботу, пятого октября. О случившемся Gazeta.SPb рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. Глухонемой житель Северной столицы отправил приятелю сообщение, где сознался в совершенном убийстве своего 55-летнего тестя.

Адресат СМС рассказал об этом полиции. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место преступления, обнаружили труп мужчины с множественными ножевыми ранениями.

Спустя некоторое время, глухонемой преступник был задержан стражами порядка на улице Партизана Германа. В отношении убийцы заведено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о петербургском школьнике, получившем ножевое ранение в живот.

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Глухонемой петербуржец написал СМС с признанием в убийстве