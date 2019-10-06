Глухонемой петербуржец написал СМС с признанием в убийстве

Преступник отправил СМС своему знакомому, в котором рассказал о совершенном злодеянии. Злоумышленника задержала полиция.

Инцидент произошел в субботу, пятого октября. О случившемся Gazeta.SPb рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. Глухонемой житель Северной столицы отправил приятелю сообщение, где сознался в совершенном убийстве своего 55-летнего тестя.

Адресат СМС рассказал об этом полиции. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место преступления, обнаружили труп мужчины с множественными ножевыми ранениями.

Спустя некоторое время, глухонемой преступник был задержан стражами порядка на улице Партизана Германа. В отношении убийцы заведено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о петербургском школьнике, получившем ножевое ранение в живот.