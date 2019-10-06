Школьника из Петербурга ранили ножом на улице

Школьника из Петербурга ранили ножом на улице
Все произошло 5 октября возле дома 118 корпус 2 по Ленинскому проспекту в Кировском районе. Фото: Google.Maps

Неизвестный ударил 15-летнего жителя Петербурга ножом в живот на улице в Кировском районе города. Подозреваемого задержали.

Как стало известно GazetaSPb, в полицию с заявлением о ножевом ранении несовершеннолетнего обратился отец пострадавшего. Мужчина рассказал, что все произошло 5 октября возле дома 118 корпус 2 по Ленинскому проспекту в Кировском районе. По словам заявителя, неизвестный напал на его сына 2004 года рождения в момент, когда подросток шел в школу. Нападавший ударил несовершеннолетнего в живот и скрылся с места происшествия.

После учебы школьник с отцом отправились в травмпункт, где пострадавшему оказали медпомощь и отпустили в удовлетворительном состоянии.

Правоохранители задержали подозреваемого в нападении. Им оказался мужчина 1986 года рождения. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее GazetaSPb сообщала, что жительница Петербурга с ножом отправила в больницу сожителя.

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