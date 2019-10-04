Жительница Петербурга с ножом отправила в больницу сожителя

В полицию об инциденте сообщили жильцы дома 20 по улице Пограничника Гарькавого. Фото: Google.Maps

В полицию об инциденте сообщили жильцы дома 20 по улице Пограничника Гарькавого. Фото: Google.Maps

Правоохранители Красносельского района задержали местную жительницу, подозреваемую в причинении телесных повреждений своему сожителю.

Как стало известно GazetaSPb, в полицию об инциденте сообщили жильцы дома 20 по улице Пограничника Гарькавого. Согласно данным правоохранительных органов, 32-летняя женщина ударила ножом своего 37-летнего сожителя по неизвестным причинам.

Мужчину госпитализировали в одну из больниц Петербурга. Его состояние медики оценили как тяжелое.

По подозрению в произошедшем полицейские задержали сожительницу пострадавшего. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Отмечается, что задержанная ранее судима.

Ранее GazetaSPb сообщала, что житель Колпинского района ударил соседа-инвалида ножом. В Колпинском районе задержали злоумышленника, ударившего ножом соседа, проживающего в интернате для осужденных.