Житель Колпинского района ударил соседа-инвалида ножом

В Колпинском районе задержали злоумышленника, ударившего ножом соседа, проживающего в интернате для осужденных.

Как стало известно GazetaSPb, инцидент произошел вечером 30 сентября в поселке Усть-Ижора. Из интерната для осужденных был госпитализирован 56-летний мужчина, инвалид I группы, с ножевым ранением грудной клетки. По словам пострадавшего, его ударил ножом неизвестный мужчина примерно в девять часов вечера 30 сентября возле дома 17 по Петрозаводскому шоссе.

В тот же день наряд ППС задержал 76-летнего подозреваемого. Его изобличили в том, что он ударил ножом своего соседа во время ссоры, возникшей ходе совместного распития алкоголя.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Ранее GazetaSPb сообщала, что петербуржец изрезал ножом собутыльника.