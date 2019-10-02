Житель Колпинского района ударил соседа-инвалида ножом

Житель Колпинского района ударил соседа-инвалида ножом
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay

В Колпинском районе задержали злоумышленника, ударившего ножом соседа, проживающего в интернате для осужденных.

Как стало известно GazetaSPb, инцидент произошел вечером 30 сентября в поселке Усть-Ижора. Из интерната для осужденных был госпитализирован 56-летний мужчина, инвалид I группы, с ножевым ранением грудной клетки. По словам пострадавшего, его ударил ножом неизвестный мужчина примерно в девять часов вечера 30 сентября возле дома 17 по Петрозаводскому шоссе.

В тот же день наряд ППС задержал 76-летнего подозреваемого. Его изобличили в том, что он ударил ножом своего соседа во время ссоры, возникшей ходе совместного распития алкоголя.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Ранее GazetaSPb сообщала, что петербуржец изрезал ножом собутыльника.

Колпинский район ножевое ранение происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Житель Колпинского района ударил соседа-инвалида ножом
Мужчина ограбил продуктовый, вооружившись украденным пистолетом
«Беженцы» с Донбасса обманули пенсионера на полмиллиона рублей
Водитель иномарки заживо сгорел после ДТП с маршруткой
Петербуржец изрезал ножом собутыльника
Ученый считает, что глобальное потепление не доберется до Петербурга
Опрокинувшийся грузовик спровоцировал пробку на заезде на ЗСД
Во Владивостоке кондуктора убили арматурой