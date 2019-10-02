Петербуржец изрезал ножом собутыльника

Застолье окончилось печальным образом для одного из жителей Северной столицы. Мужчина получил ножевые ранения от своего соседа.

Двое жителей коммунальной квартиры в одном из домов по улице Бухарестской распивали спиртное вечером 30 сентября. Предположительно, после чрезмерного количества выпитого между собутыльниками случился конфликт. В результате один из мужчин ранил другого ножом в область плеча и брюшную полость.

31-летнего пострадавшего госпитализировали, медики оценивают его состояние как тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов по указанному адресу задержали виновника происшествия, 30-летнего гражданина Калмыкии. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что во Владивостоке женщину-кондуктора насмерть забили арматурой.