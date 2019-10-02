Во Владивостоке кондуктора убили арматурой

Во Владивостоке кондуктора убили арматурой
Злоумышленник задержан. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Женщину-кондуктора забили арматурой до смерти во Владивостоке. Разыскать подозреваемого в убийстве помогла служебная собака.

Происшествие случилось 1 октября. Преступник нанес несколько ударов по голове 54-летней женщине прямо в трамвае. Как сообщает РИА Новости, убийца выходил из общественного транспорта последним, ничто не предвещало нападения с его стороны. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Убийцу удалось отследить благодаря служебно-розыскной собаке, немецкой овчарке по кличке Арес. По взятому следу она довела сотрудников правоохранительных органов прямо до дома, в котором находился преступник. Им оказался житель Владивостока 39 лет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о ДТП в Волосово, в результате которого пожилая женщина скончалась, не дождавшись скорой помощи.

владивосток кондуктор общественный транспорт происшествия трамвай убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец изрезал ножом собутыльника
Ученый считает, что глобальное потепление не доберется до Петербурга
Опрокинувшийся грузовик спровоцировал пробку на заезде на ЗСД
Во Владивостоке кондуктора убили арматурой
В УВД на метрополитене Петербурга прошли массовые сокращения
В метрополитене раскрыли секрет шума на «Московской»
Открытие новых станций Фрунзенского радиуса состоится 3 октября
В новом баре «Ночной дозор» украли одноименную картину Рембрандта