Во Владивостоке кондуктора убили арматурой

Женщину-кондуктора забили арматурой до смерти во Владивостоке. Разыскать подозреваемого в убийстве помогла служебная собака.

Происшествие случилось 1 октября. Преступник нанес несколько ударов по голове 54-летней женщине прямо в трамвае. Как сообщает РИА Новости, убийца выходил из общественного транспорта последним, ничто не предвещало нападения с его стороны. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Убийцу удалось отследить благодаря служебно-розыскной собаке, немецкой овчарке по кличке Арес. По взятому следу она довела сотрудников правоохранительных органов прямо до дома, в котором находился преступник. Им оказался житель Владивостока 39 лет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о ДТП в Волосово, в результате которого пожилая женщина скончалась, не дождавшись скорой помощи.