В Волосово под колесами автомобиля погибла пенсионерка

Женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Все случилось сегодня вечером, 1 октября. Обо всем рассказали очевидцы, а подробностями поделились в УШИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла в Волосово Ленинградской области на улице Хрустицкого. Женщина 1951 года переходила дорогу, когда на нее наехала «Нива». Дело в том, что пенсионерка нарушала правила дорожного движения. Именно это и стало причиной инцидента. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте, так и не дождавшись помощи врачей.

Личность погибшей уже установлена. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств происшествия.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что водитель маршрутки, насмерть сбивший женщину, отправится под суд. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). На данный момент виновник происшествия задержан.