Водитель маршрутки, насмерть сбивший женщину, отправится под суд

Сегодня утром, 1 октября, возле одного из домов по улице Маршала Говорова на женщину-пешехода совершил наезд водитель маршрутного автобуса. Пострадавшая скончалась на месте.

Об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области. 61-летняя женщина переходила дорогу в разрешенном месте, по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент её сбил водитель маршрутки, оказавшийся 39-летним выходцем ближнего зарубежья. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте происшествия.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). На данный момент виновник происшествия задержан.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о двух авариях, случившихся сегодня на улице Зины Портновой в Кировском районе Северной столицы.