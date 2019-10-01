Сразу две аварии произошли в Петербурге на улице Зины Портновой

Сразу две аварии произошли в Петербурге на улице Зины Портновой
Никто из пешеходов также не пострадал. Фото: сообщество "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети ВКонтакте

Пять иномарок задействованы в ДТП, в ходе происшествий никто не пострадал.

Непогода в Петербурге сегодня свела несколько иномарок в аварии. Так, на улице Зины Портновой около часа назад Mazda CX-5 выезжала со двора и врезалась в Mazda 3, а затем и в Mercedes. Все машины получили легкие, но заметные повреждения: вмятины, царапины и облетевшую краску.

Следующими столкнулись Mitsubishi и Logan, первый автомобиль сзади задел второй. Машины почти не пострадали.

Информацией и фото поделились подписчики сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети ВКонтакте.

В комментариях к посту пользователи отметили, что виновны не водители, а Петербург с его непогодой, а некоторые возмутились неумением автомобилистов ездить по влажному асфальту.

Ранее GazetaSPB сообщила об аварии с каршеринговым автомобилем на берегу залива.

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