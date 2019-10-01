Сразу две аварии произошли в Петербурге на улице Зины Портновой

Пять иномарок задействованы в ДТП, в ходе происшествий никто не пострадал.
Непогода в Петербурге сегодня свела несколько иномарок в аварии. Так, на улице Зины Портновой около часа назад Mazda CX-5 выезжала со двора и врезалась в Mazda 3, а затем и в Mercedes. Все машины получили легкие, но заметные повреждения: вмятины, царапины и облетевшую краску.
Следующими столкнулись Mitsubishi и Logan, первый автомобиль сзади задел второй. Машины почти не пострадали.
Информацией и фото поделились подписчики сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети ВКонтакте.
В комментариях к посту пользователи отметили, что виновны не водители, а Петербург с его непогодой, а некоторые возмутились неумением автомобилистов ездить по влажному асфальту.
Ранее GazetaSPB сообщила об аварии с каршеринговым автомобилем на берегу залива.