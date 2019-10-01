Каршеринговый автомобиль вылетел за ограждение на Балтийском бульваре

Каршеринговый автомобиль вылетел за ограждение на Балтийском бульваре
Автомобиль вылетел с дороги прямо к берегу залива. Фото: сообщество "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети Вконтакте

Водитель автомобиля не успел повернуть на Маршала Казакова и на скорости влетел ограждение.

Сегодня утром в Приморском районе произошло ДТП с участием каршеринга. Предположительно, из-за слишком высокой скорости водитель не успел завершить поворот на улицу Маршала Казакова и врезался в ограждение нового Балтийского бульвара.

Автомобиль разрушил часть забора и сильно повредил бампер. После чего вылетел на побережье залива, рассказывают участники сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети Вконтакте.

В комментариях к записи пользователи подметили, что Финский залив красив в любую погоду, а водители научились лишь газовать, но не тормозить.

Ранее GazetaSPB сообщила о ДТП на Бадаева, в котором пострадала школьница.

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