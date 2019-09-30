Школьница получила травмы в ДТП на Бадаева

Девочка спешила с курсов английского языка, когда на нее наехал автомобиль.

Все случилось вечером 30 сентября. Обо всем сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор Санкт-Петербург». Пятнадцатилетняя девочка возвращалась домой после курсов английского языка – ей хотелось поскорее оказаться на месте, поэтому она перебежала дорогу на запрещающий сигнал светофора. Ей не повезло – в какой-то момент на нее наехал Hyundai SantaFe, за рулем которого сидел ни о чем неподозревающий водитель. К счастью, девочка отделалась легкими травмами – ей вызвали карету скорой помощи, врачи заверили, что угрозы жизни нет.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что водитель иномарки подрезал BMW на перекрестке Одоевского и КИМа. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что столкнувшиеся автомобили находятся далеко друг от друга. В соцсети «Вконтакте» отметили, что на участке подрезали автомобиль BMW.