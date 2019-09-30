Водитель иномарки подрезал BMW на перекрестке Одоевского и КИМа

Информация о состоянии участников не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Информация о состоянии участников не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В Василеостровском районе Петербурга произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями. Инцидент случился сегодня, 30 сентября, около 22:20.

«Перекрёсток улицы Одоевского и проспекта КИМа», — написал очевидец.

На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что столкнувшиеся автомобили находятся далеко друг от друга. В соцсети «Вконтакте» отметили, что на участке подрезали автомобиль BMW.

На проезжей части разбросаны осколки и детали машин. Информация о состоянии участников не сообщается.

Ранее в GazetaSPb сообщали о смертельном ДТП в Бокситогорске. Водитель иномарки сбил пешехода, после чего бросил автомобиль и убежал. От полученных травм скончалась пожилая женщина.