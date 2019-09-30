В Сети появились фото с места смертельной аварии в Бокситогорске

Сегодня вечером, 30 сентября, в городе Бокситогорске Ленобласти произошло смертельное ДТП. В соцсети «ВКонтакте» появились кадры с места происшествия.

Трагический инцидент случился на Заводской улице около 18:45 у дома 11/2. Водитель за рулем автомобиля Mercedes E350 сбил пожилую женщину, переходившую проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. Она скончалась на месте от удара.

Кадры с места дорожно-транспортного происшествия появились в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.» социальной сети «ВКонтакте». На фотографиях видно, что Mercedes E350 стоит на проезжей части, а вот его водитель скрылся.

В настоящее время сотрудники правопорядка устанавливают личность водителя.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что женщину пытались спасти врачи. Водитель испугался и убежал в неизвестном направлении.