В Бокситогорске водитель сбил с ног пешехода и сбежал

Женщина от полученных травм скончалась на месте. Ей не успели помочь врачи.

Все случилось сегодня вечером, 30 сентября. Обо всем рассказали в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области. Смертельная авария произошла в городе Бокситогорске на улице Заводской недалеко от дома 11/2. Местная жительница переходила дорогу в неположенном месте, когда на нее наехал Mercedes E350. Что стало причиной – невозможно. Пострадавшая получила серьезные травмы, она скончалась, так и не дождавшись приезда кареты скорой помощи. Водитель иномарки, испугавшись, бросил автомобиль и убежал на своих двоих в неизвестном направлении.

До сих пор сотрудники правоохранительных органов разыскивают виновника ДТП.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что иномарка влетела в грузовик и создала большую пробку на Витебском. Со слов очевидцев, неопытный водитель, выезжая с полосы разгона, не уступил дорогу грузовику. В результате произошло столкновение.