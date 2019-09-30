Иномарка влетела в грузовик и создала большую пробку на Витебском

Иномарка влетела в грузовик и создала большую пробку на Витебском
Машины получили незначительные повреждения. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Витебском проспекте произошло ДТП с грузовиком. Инцидент случился сегодня, 30 сентября, возле станции метро «Купчино» в направлении к центру города.

Со слов очевидцев, неопытный водитель, выезжая с полосы разгона, не уступил дорогу грузовику. В результате произошло столкновение.

В комментариях к записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» написали, что на участке собралась большая пробка.

Ранее в GazetaSPb сообщали о дорожно-транспортном происшествии на путепроводе Автово. Виновником аварии стала газель, которая попыталась пролезть между автобусом и легковушкой. Пользователи соцсети «ВКонтакте» назвали виновника ДТП «Гезалью-глупости».

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Иномарка влетела в грузовик и создала большую пробку на Витебском