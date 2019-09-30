Газель не пролезла между автобусом и иномаркой на путепроводе Автово

В Кировском районе Петербурга газель стала виновником ДТП. Водитель попытался проскочить между автобусом и иномаркой, но не рассчитал габариты.

Дорожный инцидент случился сегодня, 30 сентября, на путепроводе Автово по проспекту Маршала Жукова. На опубликованных кадрах видно, что газель явно переоценила свои возможности, места между транспортами оказалось недостаточно.

В комментариях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» пользователи пишут, что виновнику необходимо «похудеть». Транспортное средство также назвали «Газелью-глупости».

На месте собирается пробка, участники заняли почти все полосы движения.

Ранее в GazetaSPb сообщали об аварии с пешеходом на Бадаева. Иномарка сбила девушку, ее состояние не уточнялось.