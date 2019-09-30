Иномарка сбила петербурженку, переходившую по «зебре» на Бадаева

Иномарка сбила петербурженку, переходившую по &#171;зебре&#187; на Бадаева
Состояние пострадавшей не уточняется. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга иномарка сбила пешехода. Инцидент случился сегодня вечером, 30 сентября, на перекрестке улиц Бадаева и Джона Рида.

Очевидцы рассказали, что автомобиль сбил девушку. На опубликованных кадрах в соцсети «ВКонтакте» видно, что она лежит на проезжей части. Все произошло на пешеходном переходе.

Судя по кадрам в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», с пострадавшей слетела обувь. В комментариях под записью пользователи отметили, что девушку увезли на машине скорой помощи.

Информация о остоянии петербурженки не сообщается.

Ранее в GazetaSPb сообщали о сбитом пешеходе на Восстания. К месту приехала реанимация.

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