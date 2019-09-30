Иномарка сбила пешехода на Восстания

В Центральном районе Петербурга иномарка сбила пешехода. Инцидент произошел сегодня днем, 30 сентября, на улице Восстания.

Очевидцы рассказали, что к месту аварии прибыли машины скорой помощи и реанимации. Пользователи также добавили, что на автомобиле Ford осталась вмятина.

На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что все произошло в зоне пешеходного перехода.

Состояние пострадавшего и другие подробности в соцсети «ВКонтакте» не приводятся.

Ранее в GazetaSPb сообщали о сбитом пешеходе в Петроградском районе. Пострадавший переходил дорогу по «зебре».Очевидцы рассказали, что мужчина остался в сознании. К месту аварии прибыла машина реанимации. О случившемся рассказали в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».