В Петроградском районе встали трамваи из-за сбитого пешехода

В Петроградском районе Петербурга сбили пешехода, переходившего проезжую часть по «зебре». В результате инцидента остановилось движение трамваев.

Инцидент случился сегодня, 30 сентября, на улице Льва Толстого. Со слов очевидцев, мужчина остался в сознании, на помощь оперативно прибыла машина реанимации.

О состоянии пешехода в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» не уточняется.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП с участием девочки-подростка. Иномарка сбила несовершеннолетнюю на нерегулируемом пешеходном переходе. Девочку госпитализировали в ближайшее медицинское учреждении в тяжелом состоянии.