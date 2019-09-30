Врачи спасают несовершеннолетнюю девочку, попавшую в ДТП на Кронштадтском шоссе

Врачи спасают несовершеннолетнюю девочку, попавшую в ДТП на Кронштадтском шоссе
Все произошло на пешеходном переходе Кронштадтского шоссе. Фото: Google View

В Кронштадтском районе Петербурга произошла серьезная авария. В результате дорожного инцидента пострадала девочка–подросток.

Все случилось сегодня утром, 30 сентября, на Кронштадтском шоссе. Автомобиль Kia наехал на девочку. Несовершеннолетняя переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по городу и области, на место оперативно прибыли сотрудники скорой помощи. Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.

В ведомстве отметили, что стаж водителя составляет более десяти лет.

Ранее в GazetaSPb сообщали о дорожно-транспортном инциденте с автомобилем службы «Яндекс.Такси». Участники аварии создали пробку на перекрестке улицы Тельмана. О случившемся рассказали очевидцы в одной из групп соцсети «ВКонтакте».

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