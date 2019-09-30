ДТП с автомобилем «Яндекс.Такси» на Тельмана объезжают по встречке

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с автомобилем службы «Яндекс.Такси». Инцидент случился сегодня, 30 сентября, на перекрестке улицы Тельмана и Дальневосточного проспекта.

Со слов очевидцев, автомобиль такси и иномарка «встретились» посреди проезжей части. Другим участникам приходится объезжать их по полосе встречного движения.

«Пробки и сотрудников ДПС пока нет», — написал автор записи.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» отметили, что легковушка «атаковала» такси. Информация о состоянии участников и точная причина ДТП не приводятся.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что иномарка припарковалась в витрине магазина. Дорожный инцидент случился на Нахимова.