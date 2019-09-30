На Нахимова автомобиль припарковался в витрине магазина

В Василеостровском районе Петербурга произошло ДТП с участием дорогостоящей иномарки. Автомобиль утром 30 сентября врезался в витрину магазина.

«Кто-то торопился за кофе в «Азбуку вкуса» на Нахимова в доме 5″, — рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Машина врезалась в окно соседнего с «Азбукой вкуса» бутика домашнего текстиля Togas House of Textiles. Витрина покрылось трещинами. Поврежден ли бампер, неизвестно.

Автомобиль — предположительно, BMW X7. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на пересечении Малого проспекта и 17-ой линии Васильевского острова автомобиль Hyundai врезался в витрину кондитерской. Во время ДТП пострадала женщина-пешеход. Hyundai, по словам очевидцев, перед тем, как врезаться в витрину, подрезал других автомобилистов.