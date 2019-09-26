На Васильевском Hyundai Solaris сбил женщину и врезался в витрину

На пересечении Малого проспекта и 17-ой линии Васильевского острова легковой автомобиль сбил женщину-пешехода и врезался в витрину кондитерской.

Об инциденте, случившемся сегодня днем, 26 сентября, рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам свидетелей произошедшего, мужчина за рулем Hyundai подрезал других автомобилистов, рискованно вел себя на дороге, а предыдущий перекресток и вовсе проехал на красный свет, даже не затормозив.

Как следствие, Hyundai врезался в проезжавший мимо Mersedes, затем сбил женщину и въехал прямо в витрину кондитерской лавки. По предварительной информации, пострадавшая осталась жива. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и скорая.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о сгоревшей рядом с Большеохтинским мостом ГАЗели.