ГАЗель полыхала недалеко от Большеохтинского моста

В Северной столице вспыхнула ГАЗель. От машины почти не осталось «живого места».

Опасный инцидент произошел сегодня, 26 сентября, на дороге после Большеохтинского моста в сторону Красногвардейской площади. На опубликованных кадрах в соцсети «Вконтакте» видно, что пламя стремительно разрасталось по всему фургону.

Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», к месту оперативно прибыли спасатели, однако от серьёзных последствий транспорт это не спасло.

Информация о возможных пострадавших и причины пожара не уточняются.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре на территории Измайловского кремля. Пострадали восемь человек.