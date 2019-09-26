ГАЗель полыхала недалеко от Большеохтинского моста

ГАЗель полыхала недалеко от Большеохтинского моста
Пламя стремительно охватило фургон машины. Фото: /vk.com/spb_today

В Северной столице вспыхнула ГАЗель. От машины почти не осталось «живого места».

Опасный инцидент произошел сегодня, 26 сентября, на дороге после Большеохтинского моста в сторону Красногвардейской площади. На опубликованных кадрах в соцсети «Вконтакте» видно, что пламя стремительно разрасталось по всему фургону.

Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», к месту оперативно прибыли спасатели, однако от серьёзных последствий транспорт это не спасло.

Информация о возможных пострадавших и причины пожара не уточняются.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре на территории Измайловского кремля. Пострадали восемь человек.

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