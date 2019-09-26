Восемь человек пострадали в пожаре на территории Измайловского кремля

В пожаре пострадали восемь человек. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В пожаре пострадали восемь человек. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Возгорание произошло в хостеле, расположенном в Измайловском кремле. Число спасенных составляет пятнадцать человек, из них семеро пострадали.

Пожар на востоке столицы причинил случился сегодня ночью, 26 сентября. Огнем оказался охвачен первый этаж здания, в котором располагается хостел. В загоревшемся помещении находился торговый павильон. Сотрудники пожарно-спасательных служб эвакуировали пятнадцать человек. Восемь из них госпитализированы, состояние одного человека оценивается медиками как тяжелое, сообщает ТАСС.

На данный момент московская прокуратура проводит проверкуа пожарной безопасности в здании, где находится хостел.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о российском траулере, на борту которого во время ремонта в норвежском порту начался пожар. На данный момент судно затонуло.