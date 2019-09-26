В Новергии затонул загоревшийся российский траулер

В городе Тромсё произошло возгорание мурманского траулера «Бухта Наездник». Спустя 22 часа полыхания огня судно затонуло.

На данный момент траулер почти полностью находится под водой, на поверхности виден лишь правый борт. «Бухта Наездник» загорелся во время планового ремонта в порту Тромсё в Норвегии. Как предполагают пожарные, причиной пожара стали рыболовные сети, загоревшиеся во время работ. Почти сутки траулер полыхал, после чего затонул прямо около причала, опрокинувшись на бок.

Основную опасность представляет угроза взрыва, поскольку на судне находилось двести тысяч литров дизельного топлива и, кроме того, цистерна, наполненная аммиаком. На данный момент также опасаются возможного загрязнения воды топливом.

Пострадавших в инциденте нет, сообщает ТАСС.

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