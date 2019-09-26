Шестеро пожарных больше часа тушили постройку в Кировском районе

В Кировском районе Ленобласти горела хозяйственная постройка. Инцидент произошел вечером в среду, 25 сентября, в садовом некоммерческом товариществе Кировец-3.

К месту ЧП прибыли шесть сотрудников и две единицы специальной техники. Постройка горела на площади 24 квадратных метра. На ликвидацию огня потребовалось полтора часа, к 23:55 огонь был полностью потушен.

Как сообщили в главном управлении МЧС России по Ленобласти, в настоящее время выясняются причины возгорания. Информация о возможных пострадавших неизвестна.

Ранее в GazetaSPb сообщали о возгорании в частном доме. Инцидент произошел вчера вечером в Иваново.