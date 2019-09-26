В Иваново тушили частный дом на 150 «квадратах»

В Иваново тушили частный дом на 150 &#171;квадратах&#187;
Информация о пострадавших не сообщается. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Приозерском районе Ленобласти загорелся частный дом. Инцидент случился в среду вечером, 25 сентября, в населенном пункте Иваново.

Пламя охватило здание на площади 150 квадратных метров. К месту происшествия прибыли десять спасателей и три единицы спецтехники. Менее чем за час огонь был ликвидирован.

Как сообщили в главном управлении МЧС России по Ленобласти, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, причины пожара выясняются.

Информация о возможных пострадавших не поступала.

Ранее в GazetaSPb сообщали трагическом пожаре, который произошел в Волховском районе. На месте горела бытовка с человеком. После тушения в ней обнаружили мужчину.

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