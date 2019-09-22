В Волховском районе сгорела бытовка вместе человеком внутри

В Волховском районе сгорела бытовка вместе человеком внутри
Пожар мог возникнуть по причине неисправной электропроводки. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Бытовка в СНТ «Славково» в Ленинградской области загорелась в субботу, 21 сентября. Во время пожара погиб пожилой мужчина.

Пожар начался днем, около половины первого, 21 сентября в бытовке в СН «Славково» Усадищенского сельского поселения Волховского района, сообщает региональное ГУ МЧС России. В ликвидации пожара принимали участие четыре огнеборца и две единицы техники. С пожаром на площади шесть квадратных метров справились за час.

Как стало известно GazetaSPb, после тушения в бытовке обнаружили тело человека. По предварительной информации, труп принадлежит 65-летнему мужчине.

Согласно одной из версий, пожар мог возникнуть по причине неисправной электропроводки. На месте проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее GazetaSPb сообщала, что утром в Волосовском районе загорелся частный дом.

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