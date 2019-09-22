Утром в Волосовском районе загорелся частный дом

Пожар произошел в частном доме в деревне Торосово Ленинградской области. Пять спасателей смогли ликвидировать возгорание почти за час.

Экстренные службы узнали о возгорании в частном доме в половину восьмого утра 22 сентября. Инцидент произошел в доме, находящемся на Полевой улице в деревне Торосово Волосовского района. В ликвидации пожара участвовали пять огнеборцев и две единицы техники, сообщает главное управление МЧС России по Ленобласти.

Площадь пожара оставила 36 квадратных метров. Огонь удалось потушиться почти за час, о полной ликвидации пожара сообщили в 8:31. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее GazetaSPb сообщала, что спасатели более двух часов тушили дом в Выборгском районе. Выборгском районе Ленобласти произошел пожар в частном доме. Инцидент случился сегодня ночью, 22 сентября, в поселке Решетниково.