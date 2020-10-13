В Ленобласти обсудили электронные услуги, которые предлагает Росреестр

Первая сделка по электронной регистрации была проведена в 2016 году именно на Северо-Западе, в Пушкине. Фото: pixabay.com

Первая сделка по электронной регистрации была проведена в 2016 году именно на Северо-Западе, в Пушкине. Фото: pixabay.com

На днях прошла пресс-конференция Росреестра по Ленобласти, на которой обсуждались вопросы о работе службы.

Об этом сообщают «Аргументы и факты — Петербург«. Глава областного Управления Росреестра Игорь Шеляков заявил на пресс-конференции об активном развитии регистрации сделок в электронном виде в Ленобласти. Если в 2016-м году их почти не было, то уже в 2017-м их число выросло до 8%, а в 2019-м начался резкий рост. А за восемь месяцев 2020 года их доля составила 32% от документов, подаваемых в электронном формате. Такому скачку поспособствовали коронавирусные ограничения, когда МФЦ работали только по предварительной записи.

Президент Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленобласти Игорь Горский отметил тесное сотрудничество ассоциации с Росреестром и высокое качество работы этой организации.

«Надо понимать, что для нас главное – результат. Нет регистрации сделки – нет оплаты комиссионных, как бы хорошо она не была проведена», — подчеркнул Горский.

Директор головного отделения по Ленобласти Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Олег Тихомиров сообщил, что первая сделка по электронной регистрации была проведена в 2016 году именно на Северо-Западе, в Пушкине.

«Сейчас по стране у нас больше 100 тысяч таких сделок. Используя современные сервисы, мы можем провести регистрацию за 15-17 минут», — заявил Тихомиров, добавив, что в 2020 году 76% сделок проходит с электронной регистрацией.

Кроме того, в этом сегменте рынка работают и нотариусы. Президент Нотариальной палаты Ленобласти Елена Москаль рассказала, нотариусы могут направить гражданину документы как по электронной почте, так и в распечатанном виде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Росреестр Петербурга переходит на новое ПО.