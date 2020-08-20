Росреестр Петербурга предупредил о возможных сбоях в работе в связи с переходом на новое ПО

Больше половины региональных отделений Росреестра перешли на новое ПО ещё в 2018 году. Фото: www.gu.spb.ru

Больше половины региональных отделений Росреестра перешли на новое ПО ещё в 2018 году. Фото: www.gu.spb.ru

Петербургское управление Росреестра с 19 августа начинает плановый переход на новое программное обеспечение, что может стать причиной сбоев в работе ведомства.

В рамках перехода будут объединены две основные базы данных — реестра объектов и реестра прав. В связи с этим с 19 по 28 августа возможны сбои при регистрации сделок, однако в Росреестре подчеркивают, что это не приведет к отмене регистрации. В социальных сетях уже распространилась информация о полном прекращении приема документов с 20 по 27 августа, что также не соответствует действительности.

Отметим, что в случае возникновения сложностей подать пакет документов лично можно через МФЦ на территории Ленобласти, так как региональное управление Росреестра будет переходить на новое ПО в сентябре.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России может появиться единый реестр со сведениями о гражданах.