В Госдуме приняли закон о создании единого реестра сведений о наслении России

Депутаты Государственной думы РФ проголосовали за принятие закона о создании единого информационного ресурса, в котором будут содержаться сведения о населении страны.

Регистр должен включать в себя основные сведения о проживающих в России: ФИО, дату рождения и смерти, в случае таковой, пол, семейное положение, а также гражданство и документы, подтверждающие эту информацию. Эти сведения будут доступны для использования государственными и муниципальными органами, многофункциональными центрами, самими гражданами и их законными представителями.

Также по заявлению физического лица информация может быть изменена. Контролировать защиту данных в реестре будет Федеральная налоговая служба. Отметим, что обращение к регистру будет необязательным до 2023 года для всех муниципальных и госорганов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме рассмотрят коррективы в законе о дистанционном обучении.